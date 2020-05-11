В Туркменистане ввели карточную систему отпуска продуктов

CentralAsia (TM) - В административном центре Балканского велаята Туркменистана в государственных магазинах с конца апреля введена карточная система на отпуск основных продуктов. Местные жители называют систему «талонной», но, по сути, это возврат к карточкам 90-х годов. Об этом сообщает turkmen.news.



Сообщается, что граждане идут в местное домоуправление с паспортами всех членов семьи, прописанных по адресу, и тетрадью. Работник домоуправления проверяет верность документов и приклеивает к тетради листок с указанием личных данных, адреса и количества прописанных людей, а также номера магазина, к которому эта семья приписывается. За данную «услугу» ведомство берет 2 маната (0,57 долларов США).

Карточная система введена с целью экономии запасов продуктов, отпускаемых по государственным ценам, которые заметно ниже рыночных. При этом на семью, в зависимости от количества ее членов, действует своя норма отпуска (паёк) каждого дефицитного продукта. Например, если в семье проживает от одного до четырех человек, то месячная (!) общая норма составляет: 500 граммов риса, 500 граммов муки, 500 граммов хлопкового масла и столько же куриных окорочков. Если в квартире проживает от 4 до 8 человек, то продуктов положено по одному килограмму каждого (подчеркиваем – на месяц!). Семьи с 9 и более членами могут рассчитывать на полтора килограмма перечисленного продукта. Это, по мнению жителей, даже хуже, чем в 90-е годы прошлого столетия.

По сообщениям источников turkmen.news, перед магазинами даже за таким мизерным пайком стоят в ожидании завоза десятки людей, но продуктов нет.

В Туркменистане уже несколько лет наблюдается продовольственный кризис. Из-за низкого уровня благосостояния местного населения люди предпочитают покупать базовые продукты в государственных магазинах, в которых цены ниже рыночных. Перед подобными торговыми точками регулярно выстраиваются очереди за мукой, куриным мясом, растительным маслом, яйцами и сахаром. На одного человека отпускают ограниченное количество продуктов. В связи с закрытием границы с Ираном многие товары на рынке либо вовсе исчезли с прилавков, либо значительно выросли в цене.

Отпуск продовольствия, согласно прописке, ввели уже в ряде регионов Туркменистана: в Балкане, Дашогузе, Лебапе и Мары.