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  11 мая 2020
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Узбекистан вернул на родину более 800 своих граждан

CentralAsia (UZ) -  В соответствии с поручением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в период с 8 по 10 мая 2020 года чартерными рейсами на родину возвращены более 800 сограждан из гг.Дубай, Минск, Сеул, Дели.

11 мая ожидается прибытие 168 граждан Узбекистана чартерным рейсом из города Франкфурт, - сообщает МИД республики.

Специальной республиканской комиссией продолжается работа по организации чартерных рейсов для вывоза соотечественников из других стран.

Сообщается, что граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.

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