На ночь в Казахстане выявлены 47 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:35 в Казахстане зарегистрированы 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Из 47 случаев в Атырауской области выявлен 21 случай, городе Нур-Султан - 15, Костанайской области - 4, Туркестанской области - 3, Западно-Казахстанской области - 2, Карагандинской области - 1, Актюбинской области - 1.

Общее количество заражённых в стране достигло 5207 человек.

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