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  12 мая 2020
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В Ташкенте 91 сотрудника сотовой компании Beeline поместили на карантин

CentralAsia (UZ) -  В связи с подозрением на коронавирус 91 сотрудник сотовой компании Beeline в Ташкенте помещены в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В этот же карантинный комплекс направлены 127 пассажиров чартерного рейса из Сеула, прилетевшие а Ташкент на днях.

По состоянию на 20:00 11 мая в карантинном комплексе находятся 6384 человека, в санатории «Умид гулшани» — 44, в Зангиатинской районной инфекционной больнице — 65, в родильном комплексе Куйичирчикского района — 33, в медицинском объединении Паркентского района — 202, в медобъединении Янгиюльского района — 150, в медобъединении Зангиатинского района — 225 и в медобъединении Куйичирчикского района — 441.

На домашнем карантине в 1203 домах в Ташкентской области находятся 6520 граждан.

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