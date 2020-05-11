В Ташкенте 91 сотрудника сотовой компании Beeline поместили на карантин

CentralAsia (UZ) - В связи с подозрением на коронавирус 91 сотрудник сотовой компании Beeline в Ташкенте помещены в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В этот же карантинный комплекс направлены 127 пассажиров чартерного рейса из Сеула, прилетевшие а Ташкент на днях.

По состоянию на 20:00 11 мая в карантинном комплексе находятся 6384 человека, в санатории «Умид гулшани» — 44, в Зангиатинской районной инфекционной больнице — 65, в родильном комплексе Куйичирчикского района — 33, в медицинском объединении Паркентского района — 202, в медобъединении Янгиюльского района — 150, в медобъединении Зангиатинского района — 225 и в медобъединении Куйичирчикского района — 441.

На домашнем карантине в 1203 домах в Ташкентской области находятся 6520 граждан.