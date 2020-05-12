Программа школьных обедов будет включена в долгосрочную политику развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по социальной политике, образованию, культуре и науке Монголии собрал 52,6% участников для обсуждения политики долгосрочного развития «Видение-2050».

Политический документ имеет девять фундаментальных целей и 50 целей развития, которые классифицируют три группы действий, разделенных на три десятилетних периода: 2020–2030, 2031–2040 и 2041–2050 годы.

Гражданский подход является ядром этой долгосрочной политики развития, и каждая цель политики направлена на улучшение жизни граждан Монголии.

В ходе встречи депутат Ц.Мөнх-Оргил выступил с принципиальным предложением по документу. Он предложил внести поправки в раздел документа «Цели образования», добавив в него новое положение: «Разработать национальную систему школьного питания, производства и услуг».

Законодатель также предложил, чтобы всем учащимся были предоставлены обеды, и в каждой школе было стандартное оборудование для производства продуктов питания.

«В 2019 году парламент ратифицировал законодательство о продуктах питания, производстве и услугах для средних школ. Закон вступит в силу 1 сентября 2020 года. Согласно закону, более 800 школ в Монголии будут иметь свои собственные кухни, и все ученики будут участвовать в программе обеда. Обеденная программа будет защищать общественное здоровье, предотвращать инфекционные и неинфекционные заболевания, обеспечивать здоровое питание будущих поколений, и через 5-10 лет произойдет серьезный сдвиг в социальной жизни. Поэтому предлагается включить это положение в программный документ», - сказал Ц.Мөнх-Оргил.

Большинство членов постоянной комиссии поддержали это предложение.

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