Монголия принимает проекты долгосрочных и льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

CentralAsia (MNG) - Проекты долгосрочных льготных кредитов для малого и среднего бизнеса принимаются по всей Монголии. Последний срок подачи заявок - 19 мая.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Фонд МСП предоставляют долгосрочные льготные кредиты малому, среднему и микро бизнесу по всей стране. На этот раз Фонд МСП предоставит льготные кредиты на 50,4 млрд тугриков или $18 млн.

Кредит фонда в 2020 году будет направлен на поддержку производства продуктов, направленных на стабилизацию продовольственного снабжения населения, обеспечение продовольственных потребностей населения, защиту здоровья и увеличение ресурсов для дезинфекции в соответствии с ситуацией, вызванной инфекцией Covid-19, сообщает gogo.mn.

«Согласно новым правилам, малый и средний бизнес будет классифицирован в соответствии с новым законом, и пакеты займов будут распределены по каждой категории. Кредиты местным микропредприятиям не будут переводиться через банки. Этот кредит является уникальным в том смысле, что он финансируется непосредственно из Фонда развития малого и среднего предпринимательства, а сумма кредита связана с доходом от продаж заявителя проекта», - сказал Я.Эрдэнэсайхан, начальник отдела малого и среднего предпринимательства Министерства пищевой и легкой промышленности Монголии.

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