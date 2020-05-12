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  12 мая 2020
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Улан-Батор поможет приобрести квартиры для госслужащих, которые борются с пандемией Covid-19

CentralAsia (MNG) -  В Монголии госслужащие, работающие в состоянии повышенной готовности, будут участвовать в жилищном проекте, который предусматривает обеспечение квартирами на время пандемии.

На своем виртуальном регулярном собрании 11 мая городской совет Улан-Батора принял решение привлечь государственных служащих к выполнению своих обязанностей в состоянии повышенной готовности на фоне повышенного риска в связи с пандемией Covid-19 в проекте аренды жилья для собственных нужд.

Члены совета также говорили о создании дочерней компании Жилищной корпорации столицы и выпуске ценных бумаг, обеспеченных активами, для сбора средств для реализации проекта, который поможет 1300–1400 государственным служащим, предотвращающим заражение Covid-19, включая работников здравоохранения, сотрудников экстренных служб, полицию, инспекторов.

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