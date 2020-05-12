Монгольский «тумэн» — новая национальная валюта Ирана

CentralAsia (MNG) - Парламент Ирана принял решение назвать свою денежную единицу монгольским словом ТУМЭН.

Во времена хана Хубилая в Иране именно так и назывались персидские деньги. ТУМЭН можно перевести — «десять тысяч». 10 000 реалов теперь будут равны 1 тумэну.

Иранский риал — IRR, является официальной денежной единицей Ирана. В тоже время в розничной торговле, цены, как правило, указываются в тумэнах, денежной единице существовавшей в Иране до 1932 года. Подобная практика часто ставит гостей Ирана в тупик. Таким образом, это всего лишь возврат к старым традициям и возможность избежать путаницы.

По курсу обмена 100 иранских риала равны 7 тугрикам.

Замена валюты будет осуществляться постепенно. Переходный период для замены валюты составит два года. В течение этого времени правительство будет изымать из обращения старые монеты и купюры, и заменять их новыми.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения