В Бухаре арестован мужчина, выращивавший коноплю в цветочных горшках

- Узбекистан, происшествия
- 9:12, 12 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - 29-летний житель Бухары Ш.З. выращивал в многоэтажном доме в 4 цветочных горшках каннабис, содержащий наркотические вещества.
По данным информационной службы ОВД Бухарской области, мужчина был задержан правоохранительными органами 9 мая.
"В отношении Ш.З. возбуждено уголовное дело по статье 270 ч. 1 УК РУз («Культивирование запрещенных к возделыванию культур" - прим.ред.)", - отмечается в сообщении ведомства.