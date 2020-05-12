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  12 мая 2020
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В Бухаре арестован мужчина, выращивавший коноплю в цветочных горшках

CentralAsia (UZ) -  29-летний житель Бухары Ш.З. выращивал в многоэтажном доме в 4 цветочных горшках каннабис, содержащий наркотические вещества.

По данным информационной службы ОВД Бухарской области, мужчина был задержан правоохранительными органами 9 мая.

"В отношении Ш.З. возбуждено уголовное дело по статье 270 ч. 1 УК РУз («Культивирование запрещенных к возделыванию культур" - прим.ред.)", - отмечается в сообщении ведомства.

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