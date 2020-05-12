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  12 мая 2020
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В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 27 человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от вируса скончались два человека.

По данным Министерства здравоохранения страны, из новых случаев большинство локальные.

В субботу из-за нового всплеска власти Сеула приостановили работу баров и клубов после выявления 18 новых случаев коронавируса. Из 18 человек 17 заразились от одного и того же человека — от 29-летнего жителя, который в начале мая посетил несколько клубов и баров Сеула в районе Итхэвон.

«Такие учреждения должны быть немедленно закрыты, если будут нарушать правила, то будут подвергнуты строгому наказанию», - сказал мэр города Пак Вон Сун.

На 12 мая общее количество зараженных в стране достигло 10 936, из них скончались 258 человек.

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