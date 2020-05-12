Главы МИД СНГ проведут 12 мая видеозаседание в удалённом режиме

CentralAsia (UZ) - Заседание совета министров иностранных дел государств-участников СНГ состоится 12 мая в формате видеоконференцсвязи.

В заседании, которое пройдет под председательством министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, примут участие главы МИД Азербайджана, Армении, Белорусси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана и Туркменистана, а также Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Заседание глав МИД СНГ станет четвертой министерской встречей в формате видеоконференции, в которой участвует глава российской дипломатии с момента введения ограничительных мер в связи с коронавирусом.

В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан. Как сообщили в российском дипведомстве в преддверии заседания, в повестку дня включены 14 вопросов по широкому спектру направлений взаимодействия в рамках Содружества.

Министры обменяются мнениями по актуальным международным вопросам. В повестку заседания войдут вопросы взаимодействия в формате Содружества, обсуждение итогов реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2019 год, аналогичный план на 2020 год, а также пути совместного противодействия распространению коронавируса.

