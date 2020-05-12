Индия сняла запрет на экспорт в Узбекистан гидроксихлорохина и парацетамола

CentralAsia (UZ) - Посол Индии в Узбекистане Сантош Джа 11 мая передал полученные из Индии медикаменты должностным лицам Министерства здравоохранения РУз. Эти поставки включают в себя таблетки гидроксихлорохина, которые ранее были запрошены правительством Узбекистана.

Индия также разрешила экспорт большого количества таблеток гидроксихлорохина на коммерческой основе в Узбекистан, несмотря на нынешний контроль такого рода экспорта из Индии, сообщили в посольстве этой страны в Ташкенте.

Индия также сняла запрет на экспорт парацетамола, с целью гарантировать продолжение беспрепятственных поставок этого жизненно важного лекарства в Узбекистан.

Ранее 8 мая, в ходе телефонного разговора Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заверил своего узбекского коллегу Абдулазиза Камилова в том, что Индия будет рада оказать необходимую помощь правительству Узбекистана в нашей общей глобальной борьбе с пандемией COVID-19.

За последние два месяца Индия также предложила три онлайн учебных курса по наращиванию потенциала для медицинских работников из Узбекистана в рамках программы e-ITEC, которые будут проводиться с помощью цифровых видео-уроков для узбекских медицинских работников.