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  12 мая 2020
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Индия сняла запрет на экспорт в Узбекистан гидроксихлорохина и парацетамола

CentralAsia (UZ) -  Посол Индии в Узбекистане Сантош Джа 11 мая передал полученные из Индии медикаменты должностным лицам Министерства здравоохранения РУз. Эти поставки включают в себя таблетки гидроксихлорохина, которые ранее были запрошены правительством Узбекистана.

Индия также разрешила экспорт большого количества таблеток гидроксихлорохина на коммерческой основе в Узбекистан, несмотря на нынешний контроль такого рода экспорта из Индии, сообщили в посольстве этой страны в Ташкенте.

Индия также сняла запрет на экспорт парацетамола, с целью гарантировать продолжение беспрепятственных поставок этого жизненно важного лекарства в Узбекистан.

Ранее 8 мая, в ходе телефонного разговора Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заверил своего узбекского коллегу Абдулазиза Камилова в том, что Индия будет рада оказать необходимую помощь правительству Узбекистана в нашей общей глобальной борьбе с пандемией COVID-19.

За последние два месяца Индия также предложила три онлайн учебных курса по наращиванию потенциала для медицинских работников из Узбекистана в рамках программы e-ITEC, которые будут проводиться с помощью цифровых видео-уроков для узбекских медицинских работников.

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  • Индия сняла запрет на экспорт в Узбекистан гидроксихлорохина и парацетамола
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