В Казахстане число случаев коронавируса превысило 5,2 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:35 в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, из них в Атырауской области - 17, Нур-Султане - 5, Алматы - 3, Жамбылской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Мангистауской область - 1.

Как сообщает оперштаб Казахстана по борьбе с коронавирусом, общее количество зараженных на данный момент в стране составляет 5240.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1596;

- Нур-Султан – 1103;

- Атырауская область – 340;

- Западно-Казахстанская область – 255;

- Шымкент – 239;

- Кызылординская область – 231;

- Карагандинская область – 197;

- Туркестанская область – 186;

- Жамбылская область – 185;

- Алматинская область – 183;

- Актюбинская область – 176;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 130;

- Акмолинская область – 110;

- Костанайская область – 68;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 36.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения