Миллионы французов вернулись на работу после 8 недель карантина

CentralAsia (CA) - Во Франции с 11 мая миллионы людей вернулись на работу после восьми недель карантина. В некоторых регионах страны начинают работать магазины, открываются начальные школы, а людям больше не требуются специальные сертификаты, чтобы выходить из дома, передает ВВС.

В городах, в том числе в Париже, сохраняются более жесткие ограничения. Страна разделена на «зеленые» и «красные» зоны в зависимости от опасности распространения заболевания. Кроме того, во Франции ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте и в старших школах. Все, кто намерен ездить по Парижу во время часа-пик, должны заручиться разрешением от своих работодателей.

В первый день более мягких карантинных мер люди не устремились на улицы. Транспортная система Парижа в целом справилась с ситуацией, и поезда метро оставались полупустыми. Поэтому правила социального дистанцирования в целом соблюдались. Магазины открылись, но покупателей в них было немного, отмечает корреспондент ВВС.

На всей территории Франции открыты магазины и спортивные центры и кладбища, но в Париже торговые центры останутся закрытыми. Вместе с тем, пока не возобновят работу кафе, рестораны и пляжи.

А в Германии, несмотря на рост числа выявленных случаев, с вчерашнего дня открылись бары, спортзалы и кафе. Каждый регион страны сам решает, какие ограничения можно ослабить.

Большинству жителей теперь можно встречаться с людьми, которые не являются членами их семьи. Еще большему числу учеников разрешили вернуться в школы.

В Северной Рейн-Вестфалии, самом населенном регионе страны, кафе и рестораны могут обслуживать посетителей как внутри, так и снаружи - при условии соблюдения социальной дистанции между клиентами.

В Нидерландах решили проблему посещения родственников и друзей в домах престарелых с помощью специальных кабин, разделенных стеклом.