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  12 мая 2020
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В Монголии число выздоровевших от коронавируса достигло 15 человек

CentralAsia (MNG) -  Еще один человек вылечился от коронавируса и выписан из больницы в Монголии, общее число выздоровевших составило 15 человек. Об этом 12 мая сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

12 мая в Монголии не были зарегистрированы новые случаи коронавируса. По данным оперативного штаба, в Монголии количество зараженных по-прежнему составляет 42.

В настоящее время 27 пациентов с Covid-19 находятся на лечении в НИЦИЗ. Состояние заболевших стабильное. На сегодняшний день 15 человек полностью выздоровели от коронавируса.

Коронавирус в Монголии
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