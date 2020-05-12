В Монголии число выздоровевших от коронавируса достигло 15 человек

- Монголия, происшествия
- 9:54, 12 мая 2020
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- Обновлено: 9:57, 12 мая 2020 КыргызчаEnglish
CentralAsia (MNG) - Еще один человек вылечился от коронавируса и выписан из больницы в Монголии, общее число выздоровевших составило 15 человек. Об этом 12 мая сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.
12 мая в Монголии не были зарегистрированы новые случаи коронавируса. По данным оперативного штаба, в Монголии количество зараженных по-прежнему составляет 42.
В настоящее время 27 пациентов с Covid-19 находятся на лечении в НИЦИЗ. Состояние заболевших стабильное. На сегодняшний день 15 человек полностью выздоровели от коронавируса.
Коронавирус в Монголии
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