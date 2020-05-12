У кого формируется иммунитет к коронавирусу? Ответ специалиста

CentralAsia (CA) - Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала РИА Новости о том у кого может формироваться иммунитет к коронавирусу.



По ее словам, сильный и продолжительный иммунитет формируется только 7-8% переболевших коронавирусом, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым.



«У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около 7-8%). Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», - объяснила она.

По словам биолога, противовес этой группе пациентов составляют переболевшие коронавирусом люди с большим количеством антител и хорошим иммунитетом. Таких людей также семь — восемь процентов.



«Также есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», - добавила Баранова.



Биолог отметила, что между этими двумя группами расположились остальные переболевшие коронавирусом. У них возникнет иммунитет к коронавирусу разной силы, однако как минимум у 40% он довольно слабый.



У некоторых переболевших, по словам Барановой, уровень антител, то есть иммунитет, заметно падает в течение месяца. У этой группы выздоровевших возникает риск повторного заражения.



«Все это - следствие простой вещи, что люди разные, и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение коронавируса», - сказала эксперт.



Эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. Исследования проходили под руководством профессора Фан Ву в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений.