Завтра Монголия будет эвакуировать 170 своих граждан из Турции

CentralAsia (MNG) - Оперштаб Государственной чрезвычайной комиссии Монголии проинформировал о том, как будут эвакуировать граждан из-за рубежа.

«На сегодняшний день 10 836 человек из 46 стран обратились с просьбой вернуть их домой. В ближайшее время ГЧК поручила вывезти своих граждан из Турции и Индии. Соответственно, завтра зафрахтованный рейс доставит 170 граждан из Турции. Мы также разработаем план эвакуации граждан, желающих вернуться домой из России; 14 мая - преимущественно 202 граждан из Улан-Удэ, а 15 мая планируется эвакуировать около 200 человек из Иркутска.

Также планируем начать специальную миссию в Индию 18 мая, чтобы эвакуировать своих граждан. Из-за расстояния рейс должен прибыть в Улан-Батор 19 мая. На данный момент наше посольство в Индии подтверждает имена тех, кто будет возвращаться на родину специальным рейсом», - сообщил Л. Мөнхтушиг, директор консульского департамента Министерства иностранных дел страны.



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