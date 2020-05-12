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  12 мая 2020
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В Туркменистане стартовали соревнования молодёжного первенства по футболу

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 12 и 13 мая пройдут матчи восьмого тура молодёжного первенства страны по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола.

Очередной тур откроется во вторник, 12 мая. На стадионе в столичном жилом массиве Геокча сойдутся резервисты «Ашхабада» и «Шагадама» из Туркменбаши, начало игры — в 16:00 часов. В это же время дублёры «Небитчи» на стадионе «Спорт топлумы» в Балканабате сыграют со сверстниками из «Ахала». Также на поле стадиона «Спорт десгасы» в Байрамали, лидер первенства «Алтын асыр» проведет гостевой поединок с «Мервом», начало игры — в 16:30 часов.

В среду, 13 мая, пройдёт заключительная игра восьмого тура. Молодёжка «Энергетика» на домашнем стадионе в Мары встретится с ашхабадским «Копетдагом». Стартовый свисток в этой встрече будет дан ровно в 16:30 часов.

Возглавляет турнирную таблицу молодёжного первенства Туркменистана ашхабадский «Алтын асыр», набравший 21 очко. Второе и третье место в первенстве занимают дублёры «Небитчи» и «Копетдага».

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