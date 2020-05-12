В Ухане все жители будут протестированы на коронавирус

CentralAsia (CA) - Все жители китайского города Ухань в течение 10 дней пройдут тест на коронавирус. Об этом сообщает китайское издание The paper.

«Принято решение в пределах всего города Ухань провести тест всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», - говорится в сообщении оперштаба Уханя.



На днях в Ухане впервые за долгое время был выявлен новый случай заражения коронавирусом. 9 мая был обнаружен 1 зараженный, 10 мая пятеро заразились коронавирусом.