В Ухане все жители будут протестированы на коронавирус
- Азия и мир, общество
- 11:02, 12 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Все жители китайского города Ухань в течение 10 дней пройдут тест на коронавирус. Об этом сообщает китайское издание The paper.
«Принято решение в пределах всего города Ухань провести тест всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», - говорится в сообщении оперштаба Уханя.
На днях в Ухане впервые за долгое время был выявлен новый случай заражения коронавирусом. 9 мая был обнаружен 1 зараженный, 10 мая пятеро заразились коронавирусом.