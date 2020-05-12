Президент Туркменистана на вертолёте облетел новостройки Ашхабада

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 11 мая совершил рабочую поездку по столице, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Глава государства продолжил рабочую поездку, совершив на вертолёте облёт территории восточной части туркменской столицы.

Осмотрев проекты санатория на 200 мест, возводимого в пригородном посёлке Багабат, и ведущей к нему дороги, президент сделал акцент на том, что важным требованием выступает обеспечение высокого качества этих работ и завершение строительства в установленные сроки.

Глава государства с борта вертолёта ознакомился со строительными работами, развёрнутыми в северной части города, подчеркнув важность повсеместного создания надлежащих условий для отдыха детей и взрослых.

Как было подчёркнуто, следует предпринять меры для эффективного использования возведённых водных комплексов, комфортного проведения гражданами летнего сезона отдыха. Говоря об этом, глава государства распорядился организовать работу по превращению расположенного в северной части Ашхабада Гуртлынского озера в живописный природный уголок с надлежащими условиями для отдыха.

В ходе облёта президент также ознакомился со строительными работами, ведущимися на комплексе автотранспортных предприятий и объединении автошкол с учебно-тренировочным центром, возводимых в северной части Ашхабада.

Далее глава государства осмотрел клинику инфекционных болезней на 200 мест, строительство которой ведётся в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята. Данное медицинское учреждение позволит на должном уровне осуществлять профилактику и лечение инфекционных заболеваний в случае их обнаружения. В общей сложности в структуре этого госпиталя будут действовать 6 отделений.

С высоты полёта туркменский лидер осмотрел объекты жилого массива Кеши и 16-й очереди застройки столицы. Глава государства подчеркнул, что при их возведении следует учитывать ландшафт местности, а прилегающая территория должна быть должным образом благоустроена.

С борта вертолёта президент также ознакомился с работами на строительстве фешенебельного отеля «Каракум».

Затем с высоты полёта глава государства осмотрел строительство Международного лечебно-эстетического центра, отметив, что объект должен возведён с учётом высоких требований качества и сдан в установленные сроки.

Завершив рабочую поездку по столице, глава государства поручил вице-премьеру учесть передовой опыт с тем, чтобы новые здания отвечали международным стандартам и были оснащены по последнему слову техники.