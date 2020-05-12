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  12 мая 2020
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Трамп внезапно прервал брифинг из-за перепалки с журналистом. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом после очередной перепалки с журналистами, передает ВВС.

Корреспондентка телекомпании CBS Вэйцзя Цзян поинтересовалась, почему Трамп рассматривает тестирование на коронавирус как некое мировое соревнование и постоянно делает на этом акцент, в то время как американцы продолжают умирать.

«Люди умирают во всем мире. Это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить необычный ответ», - ответил президент.

После этого к микрофону подошла журналистка CNN, однако Цзян снова встала со своего кресла и спросила Трампа, почему он говорит про Китай именно ей.

«Этот ответ предназначается не кому-то конкретно, а любому, кто задает гадкие вопросы», - ответил Трамп. «Это не гадкий вопрос», - возмутилась журналистка.

После этого вопрос попыталась задать уже корреспондентка CNN, но Трамп заявил, что уже пытался дать ей слово, и резко завершил брифинг.

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