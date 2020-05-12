Монгольская Steppe начинает продажи золота и серебра в стране

CentralAsia (MNG) - Новый производитель Steppe Gold (TSX: STGO) осуществил свои первые продажи золота и серебра со своего рудника ATO в Монголии, поскольку он исследует более чем удвоение производства.

«В очень сложной деловой среде мы смогли достичь этой ключевой вехи», - заявил исполнительный председатель Мэтью Вуд.

Компания заявила, что пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на ее деятельность, и она все еще рассчитывает произвести около 60 000 унций в этом году при денежных расходах около 500 долларов США за унцию.

На сегодняшний день компания Steppe сообщила, что продала в общей сложности 5233 унции золота и 1372 унции серебра в виде двух отдельных поставок в Центральный банк Монголии, что привело к увеличению денежного потока до обязательств по потоку в размере 8,5 млн долларов.

Компания заявила, что положит положительный денежный поток на исследования по расширению карьера и переработке с целью увеличения добычи до 150 000 унций золота в год.

Steppe поздравили в совместном заявлении о достижении рубежного уровня со стороны Министерства горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности и Центрального банка страны.

«Мы хотели бы похвалить Steppe Gold за успешное начало производства золота на золотодобывающем руднике ATO, что окажет положительное влияние на экономику в этот сложный период», - сказали в министерстве.

Президент и исполнительный директор Steppe Батаа Төмөр-Очир сказал, что компания увеличила темпы добычи и планирует увеличить поставки золота и серебра, поскольку она вышла из фазы наращивания.

Компания начала коммерческое производство в марте в ATO, которое она приобрела у Centerra Gold в 2017 году.

Steppe Gold называет себя ведущей монгольской компанией по производству драгоценных металлов и заявила, что в январе стала первой компанией, получившей финансирование от Национального инвестиционного фонда страны Mongolian National Investment Fund PIF SPV.

Акции Steppe провели большую часть последних 12 месяцев ниже отметки в 1 доллар, но на прошлой неделе достигли максимума в 1,73 доллара.

Вчера 11 мая они закрылись на уровне 1,66 доллара, чтобы капитализировать компанию около 54 миллиона долларов США.

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