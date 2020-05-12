В Душанбе закрыты все вещевые рынки, салоны красоты и парикмахерские

CentralAsia (TJ) - В рамках борьбы против распространения коронавируса в столице Таджикистана до 31 мая будут закрыты магазины техники, автомойки, все салоны красоты и парикмахерские. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Душанбе.

За это время городские службы будут проводить дезинфекцию в столице. Также для дезинфекционных работ до 31 мая будут закрыты и все вещевые рынки Душанбе.

Первые 15 случаев коронавируса в Таджикистане были обнаружены 30 апреля. На 12 мая в Таджикистане подтвержден 661 случай коронавируса, скончался 21 пациент.

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