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  12 мая 2020
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В Монголии уровень преступности снизился на 21% по сравнению с 2019 годом

CentralAsia (MNG) -  По данным Национального статистического управления, в первом квартале этого года было зарегистрировано 10,1 тысячи преступлений, что отражает снижение на 2802 или 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле было зарегистрировано 2575 преступлений, что на 516 (25,1%) больше, чем в предыдущем месяце. В среднем по стране уровень преступности на 10 тысяч человек в возрасте 16 лет и старше в первом квартале составил 48, что на 12 или 20,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На национальном уровне 35,3 тыс. человек отправились в вытрезвители, а в первом квартале было арестовано 5,2 тыс. человек, что на 2,3 тыс. или 6,1% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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