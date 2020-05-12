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  12 мая 2020
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В России при пожаре в больнице погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ. Фото
Фото: Пресс-слжба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-слжба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

CentralAsia (CA) -  В результате пожара в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел на 6-ом этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, на данный момент пожар локализован.

По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность.

​Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.

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