В Казахстане выявлены 39 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрированы 39 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 26, Жамбылской области - 7, городе Шымкент - 6, сообщает оперштаб.

На данный момент в Казахстане выявлены 5279 зараженных коронавирусом.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1622;



- Нур-Султан – 1103;



- Атырауская область – 340;



- Западно-Казахстанская область – 255;



- Шымкент – 245;



- Кызылординская область – 231;



- Карагандинская область – 197;



- Жамбылская область – 192;



- Туркестанская область – 186;



- Алматинская область – 183;



- Актюбинская область – 176;



- Павлодарская область – 154;



- Мангистауская область – 130;



- Акмолинская область – 110;



- Костанайская область – 68;



- Восточно-Казахстанская область – 51;



- Северо-Казахстанская область – 36.

Коронавирус в Казахстане

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