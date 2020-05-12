В Казахстане выявлены 39 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрированы 39 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 26, Жамбылской области - 7, городе Шымкент - 6, сообщает оперштаб.
На данный момент в Казахстане выявлены 5279 зараженных коронавирусом.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1622;
- Нур-Султан – 1103;
- Атырауская область – 340;
- Западно-Казахстанская область – 255;
- Шымкент – 245;
- Кызылординская область – 231;
- Карагандинская область – 197;
- Нур-Султан – 1103;
- Атырауская область – 340;
- Западно-Казахстанская область – 255;
- Шымкент – 245;
- Кызылординская область – 231;
- Карагандинская область – 197;
- Жамбылская область – 192;
- Туркестанская область – 186;
- Алматинская область – 183;
- Актюбинская область – 176;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 130;
- Акмолинская область – 110;
- Костанайская область – 68;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Северо-Казахстанская область – 36.
Коронавирус в Казахстане
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