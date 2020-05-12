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  12 мая 2020
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В Казахстане выявлены 39 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрированы 39 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 26, Жамбылской области - 7, городе Шымкент - 6, сообщает оперштаб.

На данный момент в Казахстане выявлены 5279 зараженных коронавирусом.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1622;

- Нур-Султан – 1103;

- Атырауская область – 340;

- Западно-Казахстанская область – 255;

- Шымкент – 245;

- Кызылординская область – 231;

- Карагандинская область – 197;

- Жамбылская область – 192;

- Туркестанская область – 186;

- Алматинская область – 183;

- Актюбинская область – 176;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 130;

- Акмолинская область – 110;

- Костанайская область – 68;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 36.
Коронавирус в Казахстане
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