Монголия теперь может осуществлять передачу осужденных лиц в США

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии одобрил ратификацию Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом.

Присоединяясь к конвенции об отбывании уголовных наказаний за рубежом, становится возможным установить отраженные отношения в общей сложности с 21 страной, в которую также входят страны, не являющиеся членами Организации американских государств, такие как США, Канада, Бразилия, и Мексика. В 19 статьях конвенция отражает многие основные вопросы, в том числе условия передачи и информацию об осужденном, запрос и требования о передаче, отказ в запросе на передачу, транзит и оставшееся предложение.

Согласно рабочей группе, отвечающей за законопроект, Монголия подписала соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных с 36 странами на сегодняшний день. Благодаря конвенции Монголия сможет вернуть граждан, отбывающих уголовные наказания в странах, присоединившихся к конвенции, а также вернуть иностранных граждан, отбывающих наказание в Монголии.

По состоянию на первый квартал 2020 года в США, Республике Казахстан и Чешской Республике отбывают наказание в общей сложности 10 граждан Монголии. Кроме того, 17 граждан в настоящее время расследуются в связи с преступлениями в США и Чешской Республике. Что касается Монголии, один гражданин США отбывает наказание, а 3 гражданина США, Канады и Республики Казахстан находятся под следствием.

Монголия ранее присоединилась к Берлинской и СЕ Конвенции о передаче осужденных лиц соответственно.

В целях настоящей Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом:

1. Государство вынесения приговора означает государство-участника, из которого осужденное лицо будет передано.

2. Принимающее государство означает государство-участника, которому осужденное лицо будет передано.

3. Приговор означает окончательное судебное решение о назначении в качестве наказания за совершение преступления тюремного заключения или условного осуждения, пробации или другой формы надзора без лишения свободы. Приговор признается окончательным, когда в государстве вынесения приговора он не обжалован или срок подачи обжалования истек.

4. Осужденное лицо означает лицо, которое должно отбыть или отбывает наказание на территории государства-участника.

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