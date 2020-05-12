В Узбекистане водитель мотороллера погиб на месте ДТП

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области 11 мая в 16:30 часов водитель автомобиля марки “Lacetti” 36-летний А.Р., управляя автомобилем, выехал в на встречную полосу движения, где столкнулся с мотороллером, находящегося под управлением 38-летнего К.А.

В результате столкновения К.А. от полученных телесных повреждений скончался на месте события, сообщила пресс-служба Следственного Департамента при МВД Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).