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  12 мая 2020
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NASA опубликовала фото до и после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

CentralAsia (UZ) -  Западная стена плотины Сардобинского водохранилища разрушилась 1 мая текущего года после недели сильных дождей в регионе. Снимки, полученные 8 мая 2020 года с помощью Оперативного наземного сканера (OLI) на Landsat 8, показывают, где эта вода в конечном итоге собралась в Узбекистане и Казахстане. Для сравнения NASA опубликовала фото с той же областью территории от 22 апреля, то есть до разрушения плотины.

Строительство водохранилища, расположенного в Сырдарьинской области Узбекистана, было завершено в 2017 году. Оно было рассчитано на более чем 920 миллионов кубических метров воды для орошения сельского хозяйства региона.

На фото от 8 мая показано место разрушения плотины, а также частично пустое водохранилище. Вода больше не проходит через разрушенную стену во время спутникового снимка, но можно увидеть, где когда-то быстрые потоки воды наводнили прилегающие территории. Часть воды шла по каналам на север вдоль плотины, а затем потекла на восток.

Однако не вся вода протекала аккуратно в каналах. Дэвид Петли из Шеффилдского университета написал в своем блоге, что вода покрыла обширную территорию, когда она вытекла из водохранилища, разрушая поля и сёла по пути. (Контраст между растительностью и затоплением особенно заметен на изображениях в цветах.)

Вода, пошедшая к северу от водохранилища, в конечном итоге объединилась на большой территории, охватывающей границу Узбекистана и Казахстана. Второй подробный вид выше показывает южный участок объединенной воды в Узбекистане.

Как сообщалось ранее, десятки тысяч человек были эвакуированы из сёл в обеих странах. Наводнение затопило дома и разрушило инфраструктуру в важных сельскохозяйственных районах.

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