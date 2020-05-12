Парламент Монголии поддерживает проект канатной дороги в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет парламента по безопасности и внешней политике созвал обсуждение законопроекта о финансовом соглашении между правительствами Монголии и Франции.

«С целью внедрения новых видов услуг общественного транспорта в Улан-Баторе и сокращения пробок и загрязнения воздуха, мэрия Улан-Батора и французская компания Poma работают с апреля 2019 года для реализации проекта кабельного транспорта столицы. Проект финансируется правительством Франции, и его сумма кредита составляет $60 млн с 40-летним сроком и 12-летним льготным периодом», - сказала, представляя законопроект заместитель министра финансов Монголии Х.Булгантуяа.

В рамках проекта система канатной дороги будет функционировать в двух основных направлениях в Улан-Баторе.

Первый маршрут протяженностью 4,9 км соединит с остановками Баянхошуу — Ханын материал — Национальный травматологический центр, и второй маршрут будет 5,4 км с тремя остановками, соединяющими Долоон Буудал — Дарь-Эх — Сансар. Ожидается, что общая стоимость составит 25,3 млн евро.

Большинство членов Постоянного комитета поддержали законопроект о согласии представить предложения и выводы, представленные постоянным комитетом, в Кабинет министров.

Кроме того, Постоянный комитет обсудил проект постановления о взятии некоторых районов под особую государственную защиту. В проекте резолюции предусматривается расширение, модернизация и классификация в качестве строго охраняемого района природного заповедника горы Ноён-Уул в сомоне Мандал аймака Сэлэнгэ и памятников горы Ноён-Уул в сомонах Борнуур и Батсумбэр аймака Төв. В связи с этим для подготовки к парламентскому рассмотрению была создана рабочая группа во главе с депутатом Х.Нямбаатаром.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения