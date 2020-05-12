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  12 мая 2020
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В России за сутки снова выявлены более 10 тысяч зараженных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрированы 10 899 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Выявленные случаи зарегистрированы в 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4704 (43,1%).

Итого на 12 мая в России нарастающим итогом выявлено 232 243 случая (+4,9%) коронавирусной инфекции. Число скончавшихся достигло 2116 человек, выздоровели — 43 512 пациентов.

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