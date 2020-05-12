Россия единственная страна в первой десятке, где уровень смертности от коронавируса составляет всего 1%

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 107 человек, за сутки выявлено 10 899 случаев заражения. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день общее количество жертв коронавируса в России составляет 2116 человек, тем самым Россия является единственной страной в первой десятке стран по коронавирусу, где уровень смертности составляет всего 1%.

По числу случаев заражения Россия стоит на втором месте после США. Там коронавирусом заразились 232 243 человека.