[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия единственная страна в первой десятке, где уровень смертности от коронавируса составляет всего 1%

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 107 человек, за сутки выявлено 10 899 случаев заражения. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день общее количество жертв коронавируса в России составляет 2116 человек, тем самым Россия является единственной страной в первой десятке стран по коронавирусу, где уровень смертности составляет всего 1%.

По числу случаев заражения Россия стоит на втором месте после США. Там коронавирусом заразились 232 243 человека.

Новости по теме:

print
  • В Алматы ежедневный прирост заражения коронавирусом составил 3,8%
  • В Туркменистане женщины атаковали главу администрации из-за дефицита муки - СМИ
  • В Монголии началась весенняя посевная кампания на фоне пандемии Covid-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com