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  12 мая 2020
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Появилось видео с места пожара в петербургской больнице, где погибли 5 пациентов
Фото: Пресс-слжба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-слжба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Предыстория: В России при пожаре в больнице погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ. Фото

CentralAsia (CA) -  Опубликовано видео с места пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Видео опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

По данным Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел на 6-этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность.

​Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.

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