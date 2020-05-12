Появилось видео с места пожара в петербургской больнице, где погибли 5 пациентов

Фото: Пресс-слжба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

CentralAsia (CA) - Опубликовано видео с места пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Видео опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

По данным Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел на 6-этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность.



​Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.