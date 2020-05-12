Появилось видео с места пожара в петербургской больнице, где погибли 5 пациентов
- Азия и мир, происшествия
- 14:09, 12 мая 2020
- Просмотров: 863
CentralAsia (CA) - Опубликовано видео с места пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Видео опубликовано в социальной сети ВКонтакте.
По данным Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу, пожар произошел на 6-этаже, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность.
Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.
Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.