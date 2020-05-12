Гражданам Узбекистана будут выдавать ID-карты с рождения

- Узбекистан, общество
- 14:14, 12 мая 2020
- Просмотров: 539
CentralAsia (UZ) - Гражданам Узбекистана начнут выдавать ID-карты с рождения. Об этом говорится в проекте указа президента «О мерах по внедрению системы регистрации и выдачи идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан», 11 мая опубликованном для общественного обсуждения.
Как отмечается в проекте, данным документом будет утвержден порядок выдачи ID-карты.
ID-карта будет выдаваться гражданам на следующие сроки действия:
- от рождения до одного года - сроком на два года;
- от одного года до 16 лет - сроком на 5 лет;
- для лиц старше 16 лет - сроком на 10 лет.
С 14 лет гражданин должен предоставить отпечатки пальцев при выдаче удостоверения личности.
В документе отмечается, что гражданин должен обратиться в управление миграции и оформления гражданства по месту постоянного или временного проживания, не позднее, чем через месяц после достижения 18-летнего возраста, чтобы получить удостоверение личности.