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  12 мая 2020
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Гражданам Узбекистана будут выдавать ID-карты с рождения

CentralAsia (UZ) -  Гражданам Узбекистана начнут выдавать ID-карты с рождения. Об этом говорится в проекте указа президента «О мерах по внедрению системы регистрации и выдачи идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан», 11 мая опубликованном для общественного обсуждения.

Как отмечается в проекте, данным документом будет утвержден порядок выдачи ID-карты.

ID-карта будет выдаваться гражданам на следующие сроки действия:

- от рождения до одного года - сроком на два года;

- от одного года до 16 лет - сроком на 5 лет;

- для лиц старше 16 лет - сроком на 10 лет.

С 14 лет гражданин должен предоставить отпечатки пальцев при выдаче удостоверения личности.

В документе отмечается, что гражданин должен обратиться в управление миграции и оформления гражданства по месту постоянного или временного проживания, не позднее, чем через месяц после достижения 18-летнего возраста, чтобы получить удостоверение личности.

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