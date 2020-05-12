[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Немецкое агентство помогло Монголии модернизировать Учебный центр энергетики

CentralAsia (MNG) -  Модернизация лабораторного оборудования Учебного центра энергетики осуществлялось благодаря немецкой корпорации международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ).

В период с 1999 по 2000 год немецкая корпорация по международному сотрудничеству (GIZ) осуществила проект в Монголии при содействии правительства Германии на 7 млн евро, установив и модернизировав лабораторное оборудование для энергетики в учебном центре по энергетике, обучая инструкторов, готовя учебники и предоставляя техническую помощь.

При поддержке GIZ, а также проектов «Энергоэффективность 3+» и «Повышение энергоэффективности зданий» различное учебное оборудование, в том числе 13 электрощитов, 43 блока питания и измерительных инструмента, компьютер и копировальный аппарат были предоставлены Учебному центру.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH или GIZ — это немецкое агентство по развитии, которое предоставляет услуги в области международного сотрудничества в области развития. GIZ в основном реализует проекты технического сотрудничества Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ), его главной уполномоченной стороны, хотя также работает с частным сектором и другими национальными и правительственными организациями. В своей деятельности GIZ стремится следовать парадигме устойчивого развития, цель которой - сбалансировать экономическое развитие с социальной интеграцией и защитой окружающей среды.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Нам надо оказаться очень удачливыми, чтобы избежать того, что подготовил для нас коронавирус на предстоящую зиму, - эксперт
  • В Узбекистане выявили ещё 29 больных коронавирусом
  • NASA опубликовала фото до и после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com