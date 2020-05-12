Немецкое агентство помогло Монголии модернизировать Учебный центр энергетики

CentralAsia (MNG) - Модернизация лабораторного оборудования Учебного центра энергетики осуществлялось благодаря немецкой корпорации международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ).

В период с 1999 по 2000 год немецкая корпорация по международному сотрудничеству (GIZ) осуществила проект в Монголии при содействии правительства Германии на 7 млн евро, установив и модернизировав лабораторное оборудование для энергетики в учебном центре по энергетике, обучая инструкторов, готовя учебники и предоставляя техническую помощь.

При поддержке GIZ, а также проектов «Энергоэффективность 3+» и «Повышение энергоэффективности зданий» различное учебное оборудование, в том числе 13 электрощитов, 43 блока питания и измерительных инструмента, компьютер и копировальный аппарат были предоставлены Учебному центру.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH или GIZ — это немецкое агентство по развитии, которое предоставляет услуги в области международного сотрудничества в области развития. GIZ в основном реализует проекты технического сотрудничества Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ), его главной уполномоченной стороны, хотя также работает с частным сектором и другими национальными и правительственными организациями. В своей деятельности GIZ стремится следовать парадигме устойчивого развития, цель которой - сбалансировать экономическое развитие с социальной интеграцией и защитой окружающей среды.

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