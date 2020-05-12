Власти Ташкента солгали общественности о причинах работы столичного ресторана

CentralAsia (UZ) - Государственная инспекция по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете Министров 11 мая опровергла сообщения администрации Ташкента о том, что ресторан «Канотчи» работал в «экспериментальном режиме» во время карантина. Об этом сообщило УзА.

"Согласно уведомлению Центра санитарно-эпидемиологического надзора Яккасарайского района г.Ташкента от 9 мая 2020 года ресторан "Qanotchi", принадлежащий ООО «GOURMET RESTAURANT», нарушил карантинные ограничения и самовольно возобновил свою деятельность". Об этом говорится в официальном заявлении Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору.

Как сообщается, документы в отношении руководителя ресторана переданы в Административный суд Яккасарайского района для рассмотрения в порядке, установленном законом. Ресторан был закрыт за незаконную деятельность, а его директору грозит штраф.

Несколько дней назад в интернете появились сообщения о том, что данный ресторан в Ташкенте работает незаконно в нарушение карантинных правил.

Позднее, 11 мая, власти города Ташкента заявили, что ресторан «работает в экспериментальном режиме» во время карантина и что виновные в "распространении ложной информации и дезинформации жителей столицы» о возобновлении деятельности ресторана будут наказаны. О том, какое наказание теперь ждёт администрацию Ташкента за распространение ложной информации и дезинформирование общественности, УзА не уточняет.