Минздрав Таджикистана оценил ситуацию с коронавирусом в стране

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана оценило ситуацию с коронавирусом как контролируемую, передает Ховар.



«Со стороны правительства и министерства были приняты и продолжают приниматься все необходимые меры. В стране нет дефицита медицинских масок и антисептических средств, как в некоторых странах. Все эти защитные средства выпускаются в основном в республике. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, цены на лекарственные препараты регулируются, проводится разъяснительная работа, а также масштабная работа по дезинфекции», - сказали в министерстве.



Как отметил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам охраны здоровья матери и ребёнка Шерали Рахматуллоев, 90% заболевших могут вылечиться от коронавируса, не принимая лекарственных препаратов, у большинства он протекает в виде сезонного гриппа или ОРВИ.



«Народ уже осознал опасность распространения коронавируса и основная масса людей носит маски. Конечно, несмотря, на все профилактические меры, к сожалению всё ещё встречаются отдельные граждане, которые пренебрегают общепринятыми нормами и правилами гигиены, с ними будет продолжена разъяснительная работа. Народ должен уяснить, что если пренебрегать санитарными нормами, болезнь будет распространяться в геометрической прогрессии и станет неуправляемой», - сказал специалист.



По состоянию на 11 мая в Таджикистане был зарегистрирован 661 случай коронавируса, скончался 21 пациент.



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