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  12 мая 2020
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Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Беларуси как терпимую
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12 мая провел совещание в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время совещания Лукашенко дал оценку ситуации с коронавирусом в стране.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от болезней, отягощенных коронавирусом) в Беларуси за эти три месяца», - сказал президент.

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 23 906 случаев заражения коронавирусом, скончались 135 человек.

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