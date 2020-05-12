«Лето не поможет»: Ученые заявили, что окончание пандемии не может быть связано с наступлением лета

CentralAsia (CA) - Эпидемический рост коронавируса не может быть связан с жаркой погодой или сменой сезона, к такому выводу пришли канадские ученые.



Пока неясно, приведут ли изменение сезона, закрытие школ и другие меры социального дистанцирования к замедлению распространения коронавируса, пишут авторы исследования в канадском научном издании Canadian Medical Association Journal.



В данном исследовании ученые пытались выяснить, зависит ли рост эпидемии коронавируса от наступления летнего сезона.



Эксперты провели исследование в 144 регионах, где было выявлено не менее 10 случаев заражения коронавирусом. Используя полученные данные, ученые сравнили, что больше влияет на распространение вируса: климат или принятые меры общественного здравоохранения. В результате они пришли к выводу, что на темп распространения вируса погода вовсе не влияет.



«Лето не поможет. Важно, чтобы люди это знали», - сказала одна из авторов исследования, эпидемиолог Дионн Гесинк. Тем не менее ученые считают, что с наступлением тепла органы здравоохранения в странах северного полушария будут менее загружены, чем зимой. Они это связывают с окончанием сезонных эпидемий, в частности, простуды и гриппа.



Ученые заявили, что в результатах данного исследования было мало или вообще не было связи между темпом распространения коронавируса и температурой воздуха. Эпидемический рост слабо связан с относительной или абсолютной влажностью воздуха, говорится в исследовании.