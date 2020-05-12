В Узбекистане пенсионеры смогут сами выбрать обслуживающий банк

CentralAsia (UZ) - Центральный банк и Министерство финансов Узбекистана признали неэффективность системы доставки пенсий и пособий через Народный банк, который занимается этим на исключительной основе с июля 2017 года. Пенсионерам предоставят возможность самим выбрать обслуживающий банк.

Об этом 11 мая на брифинге в Ташкенте заявил директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Аброрходжа Турдиалиев.

По словам чиновника, Народный банк выпустил около 620 тысяч банковских карт под брендом Humo и раздал их пенсионерам. Однако 7-8 мая в платежной системе Humo произошел ряд сбоев, которые вызвали большие неудобства для пенсионеров.

После этого Центральный банк совместно с Министерством финансов рассмотрел вопрос и «пришел к выводу, что система доставки пенсионных средств пенсионерам через единый банк неэффективна и от этой практики следует отказаться».

«В связи с этим пенсионеры смогут выбирать банки, которые будут предоставлять услуги, чтобы создать максимальное удобство в использовании банковских услуг. Это позволит пенсионерам использовать свою банковскую карту, открыв счет в любом банке по своему выбору», - отметил Аброрходжа Турдалиев.