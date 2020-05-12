В Алматы ежедневный прирост заражения коронавирусом составил 3,8%

CentralAsia (KZ) - За последнюю неделю ежедневный прирост заражения коронавирусом в Алматы составил 3,8%. Об этом 12 мая сообщил главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

«Постановлением главного государственного санитарного врача, чтобы провести регулирование карантинных мероприятий, проведено регулирование по ежесуточному приросту заболеваемости. Алматы находится в градации ежедневного прироста менее 7%. В рамках 7% есть обусловленные меры, которые мы должны проводить. За последние семь дней мая ежедневный прирост составил 3,8%», - сказал он.

По последним данным, в Алматы зарегистрировано 1622 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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