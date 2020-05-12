Фото — В Таджикистане проводится масштабная дезинфекция

CentralAsia (TJ) - В городах и районах, также отдаленных селениях Таджикистана ежедневно проводится дезинфекция от коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

«Помимо воздушно-капельного способа этот вирус передаётся ещё и контактным путём, что случается довольно часто. Если жизнь вируса в воздухе не такая долгая, то на различных предметах он может сохраняться довольно долго, до 3-х и даже более суток. Поэтому все места скопления людей необходимо постоянно обрабатывать специальными обеззараживающими растворами», - сообщили в ведомстве.

Ежедневно мобильные группы комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве проводят активную работу по дезактивации улиц, ведомственных учреждений, площадей и мест массового скопления людей растворами гипохлорита натрия и кальция.

Вчера для обеззараживания махаллинских рынков, остановок общественного транспорта было использовано свыше 5 тонн раствора гипохлорита. Дезинфекционную работу также проводят и специальные подразделения Министерства внутренних дел страны. Все крупные магазины по реализации продуктов питания также принимают меры по выполнению санитарно-эпидемиологических норм и дезинфекции.

При входе в магазины всем гражданам измеряется температура, а руки обрабатываются антисептическим раствором. Кассиры отделены защитным стеклом, а соблюдение дистанции между людьми в очереди контролируют сотрудники магазинов, говорится в сообщении.

По последним данным, в Таджикистане коронавирусом заразились 612 человек, умерли 21.

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