При каких условиях в Казахстане начнут ослаблять карантин?

CentralAsia (KZ) - В зависимости от эпидемиологической ситуации этапы смягчения карантина в Казахстане разделены на три этапа. Об этом 12 мая во время брифинга рассказала Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.
- Первый этап будет пройден, если число заболеваний за неделю не превысит 7%;
- Второй этап смягчения начинается, если прирост заболеваемости в течение недели не превышает 5%, как в целом по стране, так и в каждом регионе, потому что в каждом регионе будет проходить все по своему сценарию;
- третий этап будет вводиться, когда уровень заболеваемости не будет превышать 2% за неделю.
Также Есмагамбетова добавила, что ограничительные меры пока еще будут сохраняться и смягчать их будут в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.
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