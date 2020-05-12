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  12 мая 2020
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При каких условиях в Казахстане начнут ослаблять карантин?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В зависимости от эпидемиологической ситуации этапы смягчения карантина в Казахстане разделены на три этапа. Об этом 12 мая во время брифинга рассказала Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

  • Первый этап будет пройден, если число заболеваний за неделю не превысит 7%;
  • Второй этап смягчения начинается, если прирост заболеваемости в течение недели не превышает 5%, как в целом по стране, так и в каждом регионе, потому что в каждом регионе будет проходить все по своему сценарию;
  • третий этап будет вводиться, когда уровень заболеваемости не будет превышать 2% за неделю.

Также Есмагамбетова добавила, что ограничительные меры пока еще будут сохраняться и смягчать их будут в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

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