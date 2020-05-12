При каких условиях в Казахстане начнут ослаблять карантин?

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CentralAsia (KZ) - В зависимости от эпидемиологической ситуации этапы смягчения карантина в Казахстане разделены на три этапа. Об этом 12 мая во время брифинга рассказала Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Первый этап будет пройден, если число заболеваний за неделю не превысит 7%;

Второй этап смягчения начинается, если прирост заболеваемости в течение недели не превышает 5%, как в целом по стране, так и в каждом регионе, потому что в каждом регионе будет проходить все по своему сценарию;

третий этап будет вводиться, когда уровень заболеваемости не будет превышать 2% за неделю.

Также Есмагамбетова добавила, что ограничительные меры пока еще будут сохраняться и смягчать их будут в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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