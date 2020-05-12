Урок «испанки»: карантин нужно ввести не менее чем на 12 недель

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- 18:11, 12 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Новое исследование «испанки» может повлиять на ход борьбы с коронавирусом, пишет Bloomberg. Статья переведена ИноСми.
Вероятная причина, почему закрытие школ, запрет на проведение общественных собраний, а также карантин, изоляция и другие меры в различных городах США не спасли много жизней, потому что они в среднем продлились всего месяц, пишет Роберт Барро.
«Урок для продолжающейся пандемии коронавируса в 2020 году заключается в том, что для сокращения общей смертности используемые нелекарственные методы должны сохраняться гораздо дольше, чем несколько недель. Вероятнее всего, за 12 недель они сработают намного лучше, чем за 4-6 недель», - пишет Барро в рабочем документе Национального бюро экономических исследований.
Экономические потери от длительного карантина Барро в расчет не берет. Однако в электронном письме он пишет, что любое снижение ВВП должно сопоставляться с экономической ценностью спасения жизней. Одну жизнь он оценивает в 10 миллионов долларов, отталкиваясь от примерных подсчетов, сколько люди попросят за работу, сопряженную с повышенным риском смерти. По его словам, даже при 12-недельном карантине выгоды перевешивают затраты.