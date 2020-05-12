Урок «испанки»: карантин нужно ввести не менее чем на 12 недель

CentralAsia (CA) - Новое исследование «испанки» может повлиять на ход борьбы с коронавирусом, пишет Bloomberg. Статья переведена ИноСми.

Во время испанского гриппа карантин не помог снизить смертность, потому что продлился недостаточно долго, считает экономист Гарвардского университета Роберт Барро. Он призывает ввести ограничения не менее чем на 12 недель.

Сто лет назад во время эпидемии испанского гриппа или «испанки» карантин не привел к значительному снижению числа смертей — потому что продлился недостаточно долго, говорится в новом исследовании, которое может повлиять на ход эпидемии covid-19.

Вероятная причина, почему закрытие школ, запрет на проведение общественных собраний, а также карантин, изоляция и другие меры в различных городах США не спасли много жизней, потому что они в среднем продлились всего месяц, пишет Роберт Барро.

«Урок для продолжающейся пандемии коронавируса в 2020 году заключается в том, что для сокращения общей смертности используемые нелекарственные методы должны сохраняться гораздо дольше, чем несколько недель. Вероятнее всего, за 12 недель они сработают намного лучше, чем за 4-6 недель», - пишет Барро в рабочем документе Национального бюро экономических исследований.

Экономические потери от длительного карантина Барро в расчет не берет. Однако в электронном письме он пишет, что любое снижение ВВП должно сопоставляться с экономической ценностью спасения жизней. Одну жизнь он оценивает в 10 миллионов долларов, отталкиваясь от примерных подсчетов, сколько люди попросят за работу, сопряженную с повышенным риском смерти. По его словам, даже при 12-недельном карантине выгоды перевешивают затраты.