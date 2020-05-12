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  12 мая 2020
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердил сам Песков и сказал, что на данный момент находится в больнице.

Он сообщил ТАСС, что не общался очно с Владимиром Путиным больше месяца. «Больше месяца назад», - ответил Песков на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.

30 апреля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. А 1 мая у главы Минстроя Владимира Якушева обнаружили коронавирус, 6 мая вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

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