В Таджикистане выявлены 68 новых случаев коронавируса
- Таджикистан, общество
- 19:40, 12 мая 2020
- Просмотров: 1822 EnglishКыргызча
CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
Также за сутки скончались 2 пациента.
Общее количество зараженных в стране достигло 729 человек, из них скончались 23 человека.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения