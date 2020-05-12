В Таджикистане выявлены 68 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Также за сутки скончались 2 пациента.

Общее количество зараженных в стране достигло 729 человек, из них скончались 23 человека.

Коронавирус в Таджикистане

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