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  12 мая 2020
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В Таджикистане выявлены 68 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Также за сутки скончались 2 пациента.

Общее количество зараженных в стране достигло 729 человек, из них скончались 23 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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