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  12 мая 2020
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Узбекистан на 12 чартерных рейсах вывезет соотечественников, застрявших за рубежом

CentralAsia (UZ) -  Пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов 12 мая озвучил расписание чартерных рейсов для граждан Узбекистана, прибывающих из-за рубежа с 11 по 24 мая:

13 мая, 7:40
Ташкент - Стамбул - Ташкент

14 мая, 8:35
Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент

15 мая, 12:00
Ташкент - Дели - Ташкент

16 мая, 11:00
Ташкент - Ростов-на-Дону - Ташкент

17 мая, 11:00
Ташкент - Казань - Ташкент

18 мая, 7:20
Ташкент - Москва - Ташкент

19 мая, 8:35
Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент

20 мая, 7:20
Ташкент - Москва - Ташкент

21 мая, 7:40
Ташкент - Стамбул - Ташкент

22 мая, 14:00
Ташкент - Лондон - Ташкент

23 мая, 13:00
Ташкент - Новосибирск - Ташкент

24 мая, 11:00
Ташкент - Шарджа - Ташкент

Для регистрации на чартерные рейсы граждане должны обратиться в дипломатическое представительство или консульство республики.

Отмечается, что чартерные рейсы будут организованы прежде всего для больных, беременных женщин, пожилых граждан и маленьких детей, а также для тех, кто ранее приобрел билеты на отмененный рейс.

Билеты можно приобрести в кассах Uzbekistan Airways в международных аэропортах за 4 часа до вылета.

Все граждане, возвращающиеся в Узбекистан, будут помещены в карантин на 14 дней.

Ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что за рубежом остались 11 тысяч узбекистанцев, которые будут вывозиться на родину поэтапно.

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