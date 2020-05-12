Узбекистан на 12 чартерных рейсах вывезет соотечественников, застрявших за рубежом

- Узбекистан, общество
- 20:25, 12 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов 12 мая озвучил расписание чартерных рейсов для граждан Узбекистана, прибывающих из-за рубежа с 11 по 24 мая:
13 мая, 7:40
Ташкент - Стамбул - Ташкент
14 мая, 8:35
Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент
15 мая, 12:00
Ташкент - Дели - Ташкент
16 мая, 11:00
Ташкент - Ростов-на-Дону - Ташкент
17 мая, 11:00
Ташкент - Казань - Ташкент
18 мая, 7:20
Ташкент - Москва - Ташкент
19 мая, 8:35
Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент
20 мая, 7:20
Ташкент - Москва - Ташкент
21 мая, 7:40
Ташкент - Стамбул - Ташкент
22 мая, 14:00
Ташкент - Лондон - Ташкент
23 мая, 13:00
Ташкент - Новосибирск - Ташкент
24 мая, 11:00
Ташкент - Шарджа - Ташкент
Для регистрации на чартерные рейсы граждане должны обратиться в дипломатическое представительство или консульство республики.
Отмечается, что чартерные рейсы будут организованы прежде всего для больных, беременных женщин, пожилых граждан и маленьких детей, а также для тех, кто ранее приобрел билеты на отмененный рейс.
Билеты можно приобрести в кассах Uzbekistan Airways в международных аэропортах за 4 часа до вылета.
Все граждане, возвращающиеся в Узбекистан, будут помещены в карантин на 14 дней.
Ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что за рубежом остались 11 тысяч узбекистанцев, которые будут вывозиться на родину поэтапно.