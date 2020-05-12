Граждане Казахстана получили по $1000, выделенные из фонда Алишера Усманова

CentralAsia (KZ) - Премьер-Министр РК Аскар Мамин вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым встретился с жителями села Мырзакент Мактааральского района. Пострадавшие от подтопления эвакуированные граждане получили первые сертификаты на денежные средства, выделенные из фонда Алишера Усманова, сообщается на сайте областной администрации.

Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан. В настоящее время ведется прием документов всех граждан. После полного сбора документов каждая семья получит полагающиеся им деньги.

Напомним, российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития «Туркестан» 5 млн 202 тыс долларов для эвакуированных граждан из-за наводнения в Мактааральском районе. 2,3 млрд тенге будет распределено среди 30 420 человек или по 422 тыс. тенге (1000 долларов США) на каждую эвакуированную семью.

Наводнение было вызвано прорывом дамбы в Сардобинском водохранилище в Узбекистане.

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