В Туркменистане жители занимают очередь за фруктами с вечера

CentralAsia (TM) - На ашхабадском рынке Азатлык (Ташаузский базар) очередь за фруктами люди занимают с вечера, сообщили "Хроники Туркменистана".



По данным издания, в 5-6 утра приходят покупатели, которые считают, что они пришли первыми и между ними и теми, кто занимал очередь с вечера, вспыхивают скандалы.

В киоске госторговли яблоки, апельсины и бананы стоят 10-12 манатов ($3-$3,5) за килограмм. Два месяца назад их продавали по 6 манатов за килограмм. В частных магазинах фрукты стоят уже 45-50 манатов ($13-14), но их качество гораздо лучше.

Покупатели жалуются, что в госмагазинах продавцы обвешивают их и подсовывают гнилые продукты. Но люди готовы с этим мириться, так как цены тут намного ниже, чем на рынках, - отмечает издание.