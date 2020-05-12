В Туркменистане жители занимают очередь за фруктами с вечера
- Туркменистан, общество
- 21:20, 12 мая 2020
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CentralAsia (TM) - На ашхабадском рынке Азатлык (Ташаузский базар) очередь за фруктами люди занимают с вечера, сообщили "Хроники Туркменистана".
По данным издания, в 5-6 утра приходят покупатели, которые считают, что они пришли первыми и между ними и теми, кто занимал очередь с вечера, вспыхивают скандалы.
В киоске госторговли яблоки, апельсины и бананы стоят 10-12 манатов ($3-$3,5) за килограмм. Два месяца назад их продавали по 6 манатов за килограмм. В частных магазинах фрукты стоят уже 45-50 манатов ($13-14), но их качество гораздо лучше.
Покупатели жалуются, что в госмагазинах продавцы обвешивают их и подсовывают гнилые продукты. Но люди готовы с этим мириться, так как цены тут намного ниже, чем на рынках, - отмечает издание.