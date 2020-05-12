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  12 мая 2020
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Бердымухамедов поблагодарил Путина за передачу знамени полка, в котором воевал его дед

CentralAsia (TM) -  Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе телефонного разговора туркменский лидер поблагодарил российского коллегу за направление в Ашхабад на празднование Дня Победы делегации Минобороны РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особую признательность глава Туркменистана высказал за передачу российскими представителями копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в котором воевал дед президента — Бердымухамед Аннаев", - отмечается в сообщении.

Главы государств также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и договорились о дальнейших контактах по линии профильных министерств.

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